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"AK Parti yerel seçimlere 'kazanacak aday'larla girecek"

Abdulkadir Selvi, "AK Parti'nin yerel seçim anketi" başlıklı bugünkü yazısında AK Parti'nin yerel seçimlere 'kazanacak aday'larla girmeyi planladığını yazdı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:34
"AK Parti yerel seçimlere 'kazanacak aday'larla girecek"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz seçim iklimine girilmeden bir araştırma yaptırdığını kaydeden Selvi "İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dahil her türlü formül üzerinde çalışılıyor" dedi.

Mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceğinin söylendiğini aktaran Selvi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu. Henüz seçim ortamı politize olmadan önce 'Sizi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan'ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor."

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:34
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Abdulkadir Selvi
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. anket

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