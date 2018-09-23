AK Parti yerel seçim stratejilerini belirledi

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu'da yürütülecek yerel seçim kampanyası için özel bir yol haritası belirliyor. AK Parti, bu kapsamda bölgede ‘kucaklayıcı ve birleştirici' bir siyasi dil kullanacak ve bölgedeki teşkilat yöneticilerine buna yönelik eğitim verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler” açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında da, başta kayyımla yönetilen belediyeler olmak üzere yerel seçimlerde Güneydoğu ve Doğu'da izlenecek strateji konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yapıldı. Erdoğan'ın, bölgede yapılan hizmetlerin vatandaşa çok iyi anlatılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

YENİ STRATEJİ HAZIRLANACAK



MKYK'da benimsenen yol haritasına göre, AK Parti bölgeye yönelik yeni strateji hazırlayacak. Bu kapsamda ilgili tüm birimlere de bölgeye yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili görev verildi. AK Parti kaynakları, atılacak adımları şöyle anlattı: Yeni bir söylem, toplumu kucaklayacak, birleştirecek bir söylem geliştirilecek. Bölgede HDP tabanından oy almaya yönelik strateji ortaya koyulacak. Siyasi özel bir dil kullanılacak. Seçim kampanyasının başlamasını beklemeden, bölgedeki teşkilat yöneticileri ve seçimi yönetecek isimler Ankara'ya çağrılacak ve eğitime alınacak. Bu eğitimlerde, nasıl bir dil kullanacakları, vatandaşla ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken unsurlar anlatılacak. HDP'li belediyelerin kötü yönetimleri, devletin kaynaklarının vatandaşa değil, terör örgütüne gittiğine yönelik yaşanan süreç konusunda da toplumun hafızası tazelenecek. HDP-PKK'nın çukur eylemleri, sivilleri nasıl kalkan yaptıkları, vatandaşın yaşadığı zorluklarla ilgili broşür ve görsel materyaller hazırlanacak. Belediyelerin kayyıma devredilmesinden sonra yapılan hizmetler, eski görüntülerde kıyaslanarak halka anlatılacak. Topluma buraların yeniden HDP ve PKK'ya teslim edilmemesi tezi işlenecek. Aksi hâlde demokrasiye ve sivil siyasete dönük ciddi problemlerin yaşanacağına dikkat çekilecek.