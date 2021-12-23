AK Parti yerel hak mağdurlarının sorunlarını ele aldı!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, AK Parti’nin 81 il teşkilatı tarafından İnsan Haklarından sorumlu vali yardımcılarını ziyaret ederek yereldeki hak mağduriyetlerini çözüme kavuşturmak için istişarelerde bulunduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “81 İl tüm teşkilatlarımız; Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanlarımız, illerinde bulunan İnsan Haklarından sorumlu Vali Yardımcılarımızı ziyaret ederek yereldeki hak mağduriyetlerini çözüme kavuşturmak için istişarelerde bulunuyor” dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “81 İlimizde, İl İnsan Hakları Kurul Toplantıları kapsamında, Sorumlu Vali Yardımcılarımıza, Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanlarımız ziyarette bulunarak istişarelerde bulundular” ifadelerine yer verildi.