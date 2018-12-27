AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

AK Parti belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı 2019 kim? Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi.

AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı kim?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklayacak. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı Veysel Tiryaki olacağı konuşuluyor.

Veysel Tiryaki kimdir?

Veysel Tiryaki, 12 Mart 1965 tarihinde Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Bu dönemde Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde kaymakamlık, Artvin ile Osmaniye illerinde de vali yardımcılığı yaptı. 1998-1999 yılları arasında da Türkiye-Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak çalıştı. 28 Mart 2014 yerel seçimlerinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Altındağ belediye başkanı oldu.

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

MHP adayı Mevlüt Karakaya 7.8

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2