AK Parti, yarısını değiştirecek! İşte o listedeki kritik isimler

Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakınının değişebileceği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan “Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız” dedi.

100 civarı vekil "3 dönem" kuralına takılıyor

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti yönetimi, ‘üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı’ yasağı kapsamına giren milletvekilleri ile ilgili çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre AK Parti'de şu anda 90-100 civarında milletvekili üç dönem kuralına takılıyor.

Kimler "3 dönem" kuralına takılmayacak?

Ancak, parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle üç dönem kuralına takılanların milletvekili listesine girip girmemesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. Bir anlamda üç dönem kuralında esnemeye gidilmişti. 2023 seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde üç dönem kuralından muaf tutulacak milletvekillerine MKYK karar verecek.

Aksama olan yerlerde değişilik yapılacak

AK Parti'nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakının değişebileceği değerlendirmesi yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aksama olan yerlerde değişiklikler yapılacak. Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız” dedi.

Listede kimler var?

Aralarında Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Yılmaz Tunç; Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu; Fikri Işık, Öznur Çalık ve İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu 90-100 civarında isimden bazıları üç dönem, bazıları da beş dönemdir milletvekilliği yapıyor.