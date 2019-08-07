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AK Parti yapıyor, CHP karalıyor!

CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyola da karşı çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:00
AK Parti yapıyor, CHP karalıyor!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyola da karşı çıktı. CHP, karşı çıktığı projeleri en çok kullanan taraf olurken, projelerin yapım aşamasında ise bu projeleri karalamayı ihmal etmiyor.

“CHP’nin ne dediğine değil, halkın ne istediğine bakacağız”

CHP’nin imajı yükselen Türkiye’yi aşağıya çekmeye çalıştığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Türkiye’nin AK Parti iktidarı boyunca kalkınma modeli Avrupa’yı dahi geride bıraktı. Dünyanın birçok ülkesi başta Amerika olmak üzere Türkiye’deki bu kalkınma modelini, bu yatırım modelini örnek alıyor. Ama maalesef CHP, ana muhalefet partisi olarak Türkiye için büyük bir şanssızlık ifade ediyor. Çünkü her yeni projeye muhalif olmayı kendine bir kazanç kabul ediyor. Avrupa’da ve dünyada yükselen Türkiye imajını da aşağı çekmeye çalıştılar. İstanbul ve İzmir Türkiye’nin en büyük illeri. Bu iki il arasındaki hareketliliği 3 buçuk saate indiren, böyle devasa bir projeyi desteklemek dururken, buraya da yine muhalefet anlayışıyla ‘istemezükçüler’ gibi hareket ediyorlar. Biz AK Parti iktidarı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. CHP de Türkiye’yi aşağı çekmek için elinden geleni yapmaya devam edecek. Biz onların ne dediğini değil, halkımızın ne istediğine bakacağız” şeklinde konuştu.

“CHP’nin bu yaptığı siyasi şovdur”

CHP’nin yapılan her projeye karşı çıktığını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “Yıllardan beri yapılamayan İstanbul-İzmir otoyolu ülkemiz için çok önemlidir. Yüzde 30 oranında düşecek olan trafik kazalarının, maddi değeri dahil bu otoyolu karşılayacak derecededir. CHP’nin bu eleştirileri siyasi şovdur” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:00
  1. Ankara
  2. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  3. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
  4. CHP
  5. İstanbul-İzmir arası
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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