AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Kamuoyunda sevince neden olan karara Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan da destek verdi.

İstanbul Sözleşmesi''nin feshedilmesini değerlendiren Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının alınmasında çok önemli payı olan Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilat mensuplarına, üyelerimize ve bu konuda bizler gibi emeği bulunan her kesimden insanımıza, bu kararı imzalayan Sn. Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sol Haber kudurdu

Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye verdiği destek solcuları rahatsız etti. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını hazmedemeyen Sol Haber, "Gericilerden sevinç mesajları" ifadesini kullandı.