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Siyaset AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu
Siyaset

AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına destek verdi. Erbakan’ın açıklamaları sol cenahı rahatsız ederken, Sol Haber yayınladığı haberle hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 19:36:00 - 2021-03-20 19:43:00
AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Kamuoyunda sevince neden olan karara Yeniden Refah Partisi Dr. Fatih Erbakan da destek verdi.

İstanbul Sözleşmesi''nin feshedilmesini değerlendiren Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararının alınmasında çok önemli payı olan Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilat mensuplarına, üyelerimize ve bu konuda bizler gibi emeği bulunan her kesimden insanımıza, bu kararı imzalayan Sn. Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sol Haber kudurdu

Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye verdiği destek solcuları rahatsız etti. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını hazmedemeyen Sol Haber, "Gericilerden sevinç mesajları" ifadesini kullandı.

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