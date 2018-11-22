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AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Erdoğan ve Bahçeli, yerel seçim için ittifak yapılacak 9 ili belirledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:20
AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi kulisler de hareketlenemeye başladı. Genel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan Cumhur ittifakı bir süre önce gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle yerel seçimlerde yola ayrı ayrı çıkacaklarını açıklamışlardı. Ancak CHP, HDP, İP ve SP’nin sıkı bir iş birliği içinde olması AK Parti ve MHP tabanını rahatsız etti. Tabandan gelen kuvvetli ittifak istekleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dün Külliye’de bir araya geldiler. Yeniden ittifakın masaya yatırıldığı görüşmeden çıkan sonuç belli oldu.

Şu anda 9 il belli oldu

MHP ve AK Parti kaynaklarından aldığımız çok özel kulis bilgilerine göre: Toplamda şimdilik 9 il belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Osmaniye, Manisa, Bursa, Ordu.

İki partide ortak adaylar üzerinden lehte çekilme kararı aldılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Ordu’da AK Parti adayı desteklenecek. Geri kalan illerde, Mersin, Manisa, Osmaniye’de MHP adayları desteklenecek. MHP aynı zamanda bazı iller için teşkilat yoklaması yapacak ve o şehirdeki teşkilatın nabzını ölçecek.

Kesin adaylar ve kuvvetli ihtimal adaylar

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün. AK Parti’de de İstanbul ve Ankara adayları kuvvetle muhtemel belirlendi. İstanbul için Binali Yıldırım, Ankara içinse Mehmet Özhaseki'nin ismi artık garanti gibi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:20
  1. Osmaniye
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. AK PARTİ
  11. MHP
  12. ittifak

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