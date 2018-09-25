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AK Parti ve MHP 'yerel seçim ittifakı' için bir araya geldi! Sonraki adım Erdoğan-Bahçeli zirvesi

2019'daki yerel seçimlerde ittifak görüşmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz bir araya geliyor.

25 Eylül 2018 Salı 12:19
AK Parti ve MHP 'yerel seçim ittifakı' için bir araya geldi! Sonraki adım Erdoğan-Bahçeli zirvesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yerel seçimlerde ittifak görüşmesi için bir araya geliyor.

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimler için ittifak görüşmeleri bugün başlıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli, İstanbul'da aday çıkarmayacağını söylemişti.

BAHÇELİ: İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in haberine göre, görüşme akşam saatlerinde gerçekleşecek. Yerel seçimlerde ittifak yapılmasına ilişkin ilk çağrı Devlet Bahçeli'den gelmiş, gerekçesini anlatmıştı.

Özhaseki ve Durmaz yol haritasını değerlendirecek. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretinin ardından Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. MHP
  5. MHP Başkan Kürtçe Tebrik
  6. Yerel seçimler
  7. İttifak
  8. Seçim ittifakı
  9. görüşme
  10. Mehmet Özhaseki
  11. Sadir Durmaz

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