‘AK Parti ve MHP, sadece 3 şehirde ittifak yapabilir’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhur ittifakı' sürecek mi" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti ve MHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kurduğu ittifakın yerel seçimde de devam edeceğini söyledi.

Dün iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin başladığını hatırlatan Selvi, "İttifak görüşmeleri 81 ili kapsayacak şekilde gündeme geldi. Ancak MHP'nin bir ara 30 büyükşehirde ittifakı önerdiği biliniyor" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Ama bu iş sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifaka dönüşebilir. Dün ilk adım atıldı, ittifakın şekli ne olur şimdiden bir şey söylemek için erken ama AK Parti ile MHP oturdukları masadan uzlaşma ile kalkacaklar."