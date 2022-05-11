AK Parti ve MHP ret oyu verdi ancak... CHP'li İzmir'de suya yüzde 15 zam!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi.

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kürsüye İzmir Körfezi'nden aldığı ve bir kavanozun içine koyduğu su ile çıktı. İZSU'nun kent için önemli bir kurum olduğunu belirten Hızal, "İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi su konusunda da özellikle su fiyatları konusunda da her zaman kolaycılığa yaslanmış bir kuruluş. Özellikle son zamanlarda dünya enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ülkemizde de yansımasıyla birlikte birtakım enerji fiyat artışları söz konusu oldu. Bunun üzerinden İZSU en kolaycı yöntemi belirleyerek hemen zam fiyat artışı yaparak tüm yükü İzmirlilerin üzerine yıkmaya çalışıyor. Temel sorun İZSU ve Büyükşehir Belediyesinin yeteri miktarda yatırım yaparak su meselesinde gerekli altyapı çalışmasını yapamaması." dedi.

Hızal, İZSU'nun kent genelinde bir yıl içinde yaklaşık 27 kilometrelik su irsaliye hattı yaptığını anlattı.

Soyer'in kendisinden önceki başkanlar gibi körfezde yüzme isteğini hatırlatan Hızal, "3 yıl tamamlandı. Körfezde yüzmesini tavsiye etmem parmağını bile sokmasın. Körfezi Gediz Nehri kirletiyor dediniz. Biz de sorunun iç körfezde olduğunu söyledik. Gediz'in çıkış noktası dış körfez yani Foça açıklarıdır. Sayın Başkan İzmir'de onlarca sorunlu ve körfeze kirlilik akıtan dereleri görmezden gelerek kirlilik kaynağını başka yerlerde arıyor. Yakın zamanda o derelerde koku gitsin diye kireç bastınız. Yavaş yavaş kirli su akmaya başlamış." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise Büyükşehir Belediyesinin maddi kaynaklarının doğru kullanılmamasından dolayı İzmir'in büyük bir köy haline geldiğini söyledi. İzmir'in yapı stokunun yüzde 65'inin depreme dayanıksız olduğunu belirten Şahin, "Daha henüz kendi hizmet binamızı dönüştüremedik. Yollar kavşaklar, alt geçitler yetersiz. Bu yönetim anlayışıyla devam ettiğiniz sürece 2024 seçimlerinde İzmirli kardeşlerimiz sandıkta sizin kesin hesabınızı Allah'ın izniyle göreceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Körfez'de yüzme hayalinin olduğunu ve bunu gerçekleştirmeye az kaldığını söyledi. Yapılan su zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Soyer, "İZSU yasa gereği giderlerini su satışlarından sağlayan bir kurumdur. Ülkemizdeki ekonomik gidişatın 2018 yılı itibarıyla bozulmaya başladığını biliyoruz. Bu koşullar altında, 2019 yılının ikinci yarısında su fiyatında indirim yaparak vatandaşlarımıza destek verdik. 2020 yılının ikinci yarısında 100 milyona yakın gelir bütçesinden vazgeçerek zam yapmadık. Son bir yılda ekonomik bozulma hızlı bir ivmeyle ekonomik krize dönüştü. Giderlerdeki aşırı fiyat artışı su fiyatını yeniden değerlendirme zorunluluğunu getirdi. Engelli abonelerimize yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Tarımsal ve hayvan yetiştiren abonelerimiz ve küçük esnafımıza özel uygulamalarımız var." dedi.

Temmuz ayından itibaren İzmir'deki su faturalarına Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zammın yanı sıra Mecliste kabul edilen yüzde 15'lik zam da yansıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, 21 Şubat'taki İZSU Olağanüstü Genel Kurulu'nda 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam ile su faturalarına ÜFE oranında zam yapılmasına ilişkin önerge AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu alınmıştı.