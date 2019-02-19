AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, kritik illerde yeniden adaylarını gözden geçirdi. CHP ve HDP ile baş başa yarışılacak illerde AK Parti o ilde güçlü ise MHP, MHP güçlü ise AK Parti adayını geri çekti. Peki AK Parti ve MHP hangi illerde belediye başkan adaylarını geri çekti?

Son dakika haberlerine göre AK Parti ve MHP, belediye başkan aday listesine yeniden gözden geçirdi. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişliyor.MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da çekme kararı aldı. Bolu'nun da ittifak kapsamına alınacak yerlerden biri olduğu belirtiliyor. İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu.

Kayyum atanan illerde AK Parti adayı ile yarışılacak

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyum atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak. İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu.

30 büyükşehirde işbirliği yapıldı

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı. AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı. Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek. AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek