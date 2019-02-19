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AK Parti ve MHP hangi illerde belediye başkan adaylarını geri çekti?

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, kritik illerde yeniden adaylarını gözden geçirdi. CHP ve HDP ile baş başa yarışılacak illerde AK Parti o ilde güçlü ise MHP, MHP güçlü ise AK Parti adayını geri çekti. Peki AK Parti ve MHP hangi illerde belediye başkan adaylarını geri çekti?

19 Şubat 2019 Salı 16:26
AK Parti ve MHP hangi illerde belediye başkan adaylarını geri çekti?

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, kritik illerde yeniden adaylarını gözden geçirdi. CHP ve HDP ile baş başa yarışılacak illerde AK Parti o ilde güçlü ise MHP, MHP güçlü ise AK Parti adayını geri çekti. Peki AK Parti ve MHP hangi illerde belediye başkan adaylarını geri çekti?

Son dakika haberlerine göre AK Parti ve MHP, belediye başkan aday listesine yeniden gözden geçirdi. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişliyor.MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da çekme kararı aldı. Bolu'nun da ittifak kapsamına alınacak yerlerden biri olduğu belirtiliyor. İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu. 

Kayyum atanan illerde AK Parti adayı ile yarışılacak

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyum atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak.  İttifak kapsamında 14'e yakın ilde değişiklik olabileceği ifade ediliyordu. 

 

30 büyükşehirde işbirliği yapıldı

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı. AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı. Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek. AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:26
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Trabzon
  8. Tekirdağ
  9. Siirt
  10. Samsun
  11. Sakarya
  12. Rize
  13. Ordu
  14. Muğla
  15. Mardin
  16. Kahramanmaraş
  17. Manisa
  18. Malatya
  19. Konya
  20. Kocaeli
  21. Kayseri
  22. İzmir
  23. İstanbul
  24. Mersin
  25. Hatay
  26. Hakkari
  27. Gaziantep
  28. Eskişehir
  29. Erzurum
  30. Diyarbakır
  31. Denizli
  32. Bursa
  33. Bitlis
  34. Balıkesir
  35. Aydın
  36. Antalya
  37. Ankara
  38. Ağrı
  39. Adana
  40. Bolu
  41. AK Parti hangi illerde belediye başkan adayını geri çekti?
  42. MHP hangi illerde belediye başkan adayını geri çekti?
  43. MHP
  44. Çanakkale
  45. Burdur ve Sinop'
  46. AK Parti İl Başkanı
  47. Kars
  48. Kırklareli
  49. Iğdır

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