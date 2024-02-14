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Siyaset AK Parti ve BBP heyetleri bir araya geldi
Siyaset

AK Parti ve BBP heyetleri bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-14 07:13:00 -
AK Parti ve BBP heyetleri bir araya geldi

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede; BBP heyetinde Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde ise Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya yer aldı. Görüşmede, Büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Meclis üyelerinin büyükşehirlerde ve ilçelerdeki durumu müzakere edildi. Ayrıca, ilçeler konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyetlerin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelecekleri öğrenildi.

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