AK Parti Van ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Van belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Bahçesaray belediye başkan adayı, AK Parti Başkale belediye başkan adayı, AK Parti Erciş belediye başkan adayı, Çatak AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Özalp belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Van ilçeleri belediye başkan adayıları...

Van belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Ağrı'da Savcı Sayan ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Van belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Van da var. AK Parti Van belediye başkan adayı Nejdet Takva oldu. AK Parti'nin Van ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 53

AK Parti % 31

SP % 11

Başkale 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 90

AK Parti % 7

Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 37

BDP % 1

Çatak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 29

SP % 1

Edremit 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 50

AK Parti % 41

SP % 2

Erciş 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 42

DP % 2

Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

BDP % 47

SP % 2

Özalp 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 71

AK Parti % 25

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi