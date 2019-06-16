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AK Parti Van İl Başkanlığından İstanbul çıkarması

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi İstanbul’da bulunan Vanlı STK temsilcilerini bir araya getirerek, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:05
AK Parti Van İl Başkanlığından İstanbul çıkarması

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi İstanbul’da bulunan Vanlı STK temsilcilerini bir araya getirerek, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


İstanbul’da bir otelin konferans salonunda gerçekleştiren kahvaltılı toplantıya AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun yanı sıra Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve İstanbul’da faaliyet gösteren birlikte çok sayıda Vanlı dernek başkanları katıldı. Toplantı, Teşkilat Başkanı Çağatay Akyol’un günün anlam ve önemini belirten konuşması ile start aldı. Ardından AR-GE Başkanı Emre Güray, İstanbul’da yaşayan Vanlılarla ilgili istatistiki bilgileri aktardı.


Ardından söz alan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İstanbul’da bulunan STK başkanlarının toplantılarına gösterdikleri ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. 23 Haziran seçimlerinin ülke için önemine de değinen Türkmenoğlu, "Van İl Başkanlığı olarak 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için burada yaşayan hemşehrilerimiz üzerinde farkındalık oluşturmak için çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında İstanbul’un hangi bölgesinde ne kadar Vanlının yaşadığını tespit ettik. Bu konuda milletvekillerimiz ile birlikte bir çalışma ortaya koyacak ve hemşehrilerimizin duyarlılığını artıracağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın hassasiyeti ve ilgisi bizleri sevindirmiştir. Hafta boyunca kanaat önderlerimiz ile birlikte ev ev dolaşarak İstanbul Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım’a destek olacağız. Tüm STK temsilcilerimiz, bürokratlarımıza ve 2 haftadan beridir alanda çalışma yapan Kadın Kolları Başkanımız Havva Duran ile ekibine teşekkür ediyorum” dedi.


Türkmenoğlu’nun ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Van milletvekilleri de 23 Haziran İstanbul seçiminin önemine dair bir konuşma yaptılar. STK temsilcilerinin de görüş ve düşüncelerini aktardığı toplantının ardından Türkmenoğlu, İstanbul ilçe belediyelerinde görev yapan Vanlı belediye meclis üyeleri ile de bir araya geldi. Toplantıda haftalık çalışma programı üzerinde duruldu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:05
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