0553 313 94 23

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı 2019

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor.AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kim? Tuzla AK Parti belediye başkan adayı kim oldu?

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:41
AK Parti Tuzla belediye başkan adayı 2019

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor.  AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kim?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Tuzla AK Parti belediye başkan adayı Şadi Yazıcı olacağı söyleniyor. Şadi Yazıcı AK Parti Tuzla mevcut belediye başkanı.

Tuzla 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti Adayı Şadi Yazıcı % 48

CHP adayı Cemil Ekşi % 39

MHP adayı Adil Erkoç % 5

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti Tuzla belediye başkan adayı 2019
  5. tuzla ak parti belediye başkan adayı kim oldu
  6. ak parti tuzla belediye başkan adayı
  7. ak parti tuzla belediye başkan adayı şadi yazıcı mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular imza atmıyor
    1. Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular..
    2. "Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir..
    3. Keçiören’den Sarıkamış şehitlerine vefa
    4. Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?
    5. İstanbul'da asayiş uygulaması
    6. Danışmanlık sektörü sertifikasyon ve..
    7. Aile ödülleri sahiplerini buluyor
    8. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren..
    9. Hastanede güvenlik görevlisinin..
    10. AK Parti Şile belediye başkan adayı..
    11. Sahibinden.com'da günübirlik üyeler..
    12. AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor
    13. TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz..
    14. İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?
    15. Erbakan: Akpınar tasvip edilemez
    16. TBMM'ye ziyaretçi akını
    17. AK Parti Tuzla belediye başkan adayı..
    18. "Yetimler bize Peygamberimizin emaneti"
    19. Kırık bardaklar sanata dönüşüyor
    20. Bursaspor beraberliğe abone
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?