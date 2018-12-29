AK Parti Tuzla belediye başkan adayı 2019

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kim?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Tuzla AK Parti belediye başkan adayı Şadi Yazıcı olacağı söyleniyor. Şadi Yazıcı AK Parti Tuzla mevcut belediye başkanı.

Tuzla 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti Adayı Şadi Yazıcı % 48

CHP adayı Cemil Ekşi % 39

MHP adayı Adil Erkoç % 5

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019