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AK Parti Tunceli’de, 18’inci yaşını kutladı

Tunceli’de AK Parti’nin kuruluşunun 18’nci yıldönümü kutlandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:08
AK Parti Tunceli’de, 18’inci yaşını kutladı

Tunceli’de AK Parti’nin kuruluşunun 18’nci yıldönümü kutlandı.


AK Parti Tunceli il Başkanlığı tarafından 18’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaİl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda program gerçekleştirildi. Düzenlenen programa,partinin kuruluş yılından itibaren parti içinde aktif olarak siyasi geçmişi bulunanlar, ilin ve ilçelerin kurucu ve mevcut teşkilat başkanları ile partililer katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen projelerin yer aldığısinevizyon gösterimi yapıldı.Ardından 18 yıl logolu pasta, Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve teşkilat mensuplarının katılımıyla kesildi.


İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Ak Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, “Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli İl Başkanlığı olarak ilimizde kutlu davanın birer neferi olmak için kutlu bir çaba içerisindeyiz. Kutlu çabamız Tunceli de Munzur’un şahitliğinde devam ediyor.Amacımız birlik, beraberlik ve dayanışma zemini içerisinde Türkiye Sevdamızı güçlü kılıp başarı dolu bu 18 yılı daha ilerilere taşımaktır. AK Parti Türkiye’nin en büyük partisidir, bizleri en büyük parti yapan ise bu kutlu yolda adım atan vatandaşlarımızın duaları ve azimleridir. 18 yıl içerisinde yapılanları anlatsak elbette ki bitmez ama her şeyden önce ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik bu söz bile her şeyi anlatıyor. Yöre halkına ve yöreye yapılan hizmetler yapılan tarihi gelişimi anlatıyor. Halkımız 15 Temmuz hain darbe girişinde bu başarı öyküsünü destanlaştıran bir adım atarak aslında hainlere de en büyük cevabı vermiştir”dedi.


Tunceli’de Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan hizmetlerin AK Parti hükümeti döneminde geldiğini anımsatan Tek, “Okul, hastane, yol, köprü veya fabrikadan önce Tunceli de çalınmadık kapı bırakmadık. Ninelerimizin, dedelerimizin dualarıyla durmak yok yola devam diyerek yolumuza devam ettik ve bu kutlu yürüyüşe adım olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:08
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