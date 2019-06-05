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AK Parti teşkilat mensupları ile bayramlaştı

AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun öncülüğünde teşkilat üyeleri Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:12
AK Parti teşkilat mensupları ile bayramlaştı

AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun öncülüğünde teşkilat üyeleri Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenledi.


Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde bayramlaşma programları düzenlendi. Sabah saatlerinden başlayan ziyaretler ilk önce diğer siyasi parti temsilcilerinin genel merkeze gelerek bayram tebriklerini iletmesi ile başladı. Öğleden sonra AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşmaya çok sayıda partili ve genel merkez bulunan parti yöneticileri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmadan sonra partililer birbirleriyle tokalaşarak bayramlaştı.


Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "Mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için çarpışan, sınırlarımızı koruyan, başta şu an Kuzey Irak’ta Pençe Operasyonu’nda görev yapan Mehmetçiklerimiz olmak üzere bu bayramı ailesinde uzakta geçiren tüm Mehmetçiklerimize ve emniyet güçlerine ve ailelerine selamlarımı yolluyorum. Kahraman ecdadımıza ve şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti teşkilatları olarak çıktığımız bu yolda omzu omuza çalışarak, milletimize verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getirdik. Başımı bir an olsun yere eğmedik ve ülkemize karşı kurulan tuzaklarda ilk safta yer aldık. Ülkemizle ilgili büyük reformlara imza atmaya devam ediyoruz. Kadın erkek genç yaşlı tüm toplum kesimlerini ilgilendiren konularda bunların çözümü ile ilgili reform gündemimizi canlı tutarak Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Partililer daha sonra bayramlaşmak için tebrik sırasına girerek tek tek tokalaştı. AK Parti’de böylece 2019 yılı Ramazan bayramlaşması bitmiş oldu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:12
  1. doğa

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