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AK Parti Teşkilat Başkanlığının koronavirüs çalışmaları tablosu yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:00:50 -
AK Parti Teşkilat Başkanlığının koronavirüs çalışmaları tablosu yayımlandı

ANKARA (AA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 89 milyon 556 bin 568 lira nakdi yardım yapıldı, 44 milyon 642 bin 131 maske, 7 milyon 83 bin 76 kolonya, dezenfektan gibi medikal ürün dağıtıldı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca bugüne kadar 2 milyon 202 bin 497 erzak yardımı yapıldı, 1 milyon 664 bin 384 gıda kartı dağıtıldı.

Teşkilat Başkanlığınca 89 milyon 556 bin 568 lira nakdi yardım yapılırken, 44 milyon 642 bin 131 adet maske dağıtıldı. 7 milyon 83 bin 76 kolonya, dezenfektan gibi medikal ürün dağıtımı gerçekleştirildi.

Teşkilat veya grupları tarafından da 891 bin 927 kişiye ayni yardımda bulunuldu.

Ayrıca 1 milyon 228 bin 851'i 65 yaş üstü olmak üzere iletişime geçilen toplam üye sayısı ise 5 milyon 814 bin 531 kişi oldu.


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