AK Parti Tekirdağ ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tekirdağ belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çerkezköy belediye başkan adayı, AK Parti Çorlu belediye başkan adayı, AK Parti Ergene belediye başkan adayı, Kapaklı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Saray belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Hatay ilçeleri belediye başkan adayıları...



Tekirdağ belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Hatay da var. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir belediye başkan adayı Mestan Özcan oldu. AK Parti'nin Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tekirdağ 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kadir Albayrak % 45,75

AK Parti adayı Mustafa Yel % 37,13

MHP adayı Nail Yılmaz % 2,67

HDP adayı Mukaddes Akdeniz % 1,72%

Çerkezköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 37

MHP % 11

BBP % 4

HDP % 3

Çorlu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 51

AK Parti % 34

MHP % 9

HDP % 2

Ergene 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

AK Parti % 35

MHP % 17

DSP % 5

HDP % 3

Kapaklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 39

MHP % 6

DP % 2

HDP % 2

Saray 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 37

MHP % 30

AK Parti % 28

DP % 2

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

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