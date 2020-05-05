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Siyaset

AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı grup toplantı

Afyonkarahisar’ın AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı grup toplantısında milletvekilleri ile telekonferans yöntemiyle görüşüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:43:11 -
AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı grup toplantı

Afyonkarahisar’ın AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı grup toplantısında milletvekilleri ile telekonferans yöntemiyle görüşüldü.


Toplantıya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir katıldı. Toplantıda, Şuhut ilçe merkez ve köylerine yapılacak yatırımlar değerlendirilerek, Covid-19 salgını hastalığı ile ilgili çalışmalar ele alınarak fikir alışverişlerinde bulunuldu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ile telekonferans yöntemiyle görüşen AK Parti Şuhut heyeti, Şuhut’a yapılacak hizmetleri değerlendirdi.

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