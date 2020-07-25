AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kafası Bizans hayalleriyle dolu, dar görüşlü Yunan siyasilerin kendi toplumlarını zehirlediğini belirten Çelik, "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, kendilerini Bizans'ta zanneden hayalperestlerin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecbur olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır. Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii'nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil, geleceğe ait olduğunu da gösterdi. Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi orası Ayasofya Camii'dir."