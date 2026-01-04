AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten Venezuela açıklaması! "Siyasi tapu halkındır, dışarıdan dayatılamaz!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Venezuela'da gerçekleştirdiği baskın ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasıyla ilgili 2026 yılının en sert diplomatik çıkışlarından birini yaptı.
Sosyal medya hesabı ve resmi kanallar aracılığıyla açıklamalarda bulunan Çelik, uluslararası hukukun ve milli egemenliğin hiçe sayılmasını "asla kabul edilemez" olarak niteledi. " Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz." diyen Çelik, meşru yönetimin ancak halk iradesiyle değişebileceğini vurgulayarak Washington’ın operasyonel tavrına adeta set çekti.