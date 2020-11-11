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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'ın İYİ Parti iddiasına sert cevap: Siyaset değil, ahlaksızlık
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'ın İYİ Parti iddiasına sert cevap: Siyaset değil, ahlaksızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:24:00 - 2020-11-11 16:28:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'ın İYİ Parti iddiasına sert cevap: Siyaset değil, ahlaksızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır" dedi.

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