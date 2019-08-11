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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten trafik uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her bayramda yaşanan trafik kazalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Trafik polislerinin, jandarma trafik ekiplerinin işaretlerine tam olarak uyalım" dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 08:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten trafik uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her bayramda yaşanan trafik kazalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Trafik polislerinin, jandarma trafik ekiplerinin işaretlerine tam olarak uyalım" dedi.


Ömer Çelik, bayram namazını Sabancı Merkez Camisi’nde kıldı. Namaz sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik, vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi. Çelik, “Bütün milletimizin, İslam aleminin bayramı mübarek olsun. İnşallah huzur içerisinde bir bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Tabii ki her bayramda yaşanan kazalar bizleri derinden üzüyor, umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü haber almayız” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlardan trafik ekiplerinin ikazlarına uymalarını isteyen Çelik, “Vatandaşlarımız bu ikazlara tam uyarsa umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yolda olan, nöbette olan, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bayramın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:32
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