AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sözcü'nün 'Ayasofya' rezaletine tepki
Sözcü'nün 2021 yılına ait felaketler listesine Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını da eklemesine yönelik tepkiler artıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sözcü'nün skandal manşetine tepki göstererek, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2021 yılındaki felaketler listesine Ayasofya Camii'nin açılışını da ekleyen Sözcü'ye tepki göstererek, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadelerini kullandı.
Sözcü'nün Ayasofya Camii ile ilgili skandal manşeti
İslam'a yönelik saldırılarından vazgeçmeyen ve bunu manşetlerinde de açık bir şekilde yansıtan Sözcü, 2021 yılının ilk gününde çıkardığı gazete manşetinde felaketler listesine Ayosya Camii'nin ibadete açılmasını da ekledi. Tepkilerin çığ gibi olduğu Sözcü'ye bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi.
Ömer Çelik: Bu millete ait her şeyle kavgası var
Ömer Çelik, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadelerini kullandı. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Özhaseki'den tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü’sü olan bir paçavranın Ayasofya’nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayasofya'nın aslına rücu etmesini felaket görmek bu topraklara ve bu millete düşman olmak demektir." ifadelerini kullandı.
Ne oldu?
Sözcü Gazetesi, 2021’in ilk gününde skandal bir manşetle çıktı. İslam düşmanlığını gizlemeyen Sözcü, 2020’de yaşanan felaketler listesine Ayasofya Camii'nin açılışını da ekledi. İslam karşıtlığına soyunan Sözcü’nün manşeti, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Gündem
Tasmalı medyadan Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ yakıştırması! Başörtülü ilahiyat mezunu Ayşe Sucu da Sözcü gibi mi düşünüyor?