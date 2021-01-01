AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sözcü'nün 'Ayasofya' rezaletine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2021 yılındaki felaketler listesine Ayasofya Camii'nin açılışını da ekleyen Sözcü'ye tepki göstererek, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün Ayasofya Camii ile ilgili skandal manşeti

İslam'a yönelik saldırılarından vazgeçmeyen ve bunu manşetlerinde de açık bir şekilde yansıtan Sözcü, 2021 yılının ilk gününde çıkardığı gazete manşetinde felaketler listesine Ayosya Camii'nin ibadete açılmasını da ekledi. Tepkilerin çığ gibi olduğu Sözcü'ye bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi.

Ömer Çelik: Bu millete ait her şeyle kavgası var

Ömer Çelik, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadelerini kullandı. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü’sü olan bir paçavranın Ayasofya’nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayasofya'nın aslına rücu etmesini felaket görmek bu topraklara ve bu millete düşman olmak demektir." ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

Sözcü Gazetesi, 2021’in ilk gününde skandal bir manşetle çıktı. İslam düşmanlığını gizlemeyen Sözcü, 2020’de yaşanan felaketler listesine Ayasofya Camii'nin açılışını da ekledi. İslam karşıtlığına soyunan Sözcü’nün manşeti, sosyal medyada büyük tepki çekti.