AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Emmanuel Macron'un açıklamalarına sert tepki!

Doğu Akdeniz’de provokasyonlarını kesmeyen Yunanistan’ı pohpohlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki geldi.

Macron’un, 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la' sözlerine Ömer Çelik, ‘’Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu’’ dedi.

Ömer Çelik, Fransa’ya sert çıkış yaparak, ‘sömürgeci kafanın cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur’ dedi.

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları dedi:

Ömer Çelik Macron’a, ‘burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın’ diye seslendi.

Ömer Çelik, ‘Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz’ dedi.

​'Tarihi cevabı alacaklar'

Ayrıca Ömer Çelik, Macron’un bu sözlerine çürük yaklaşım diyerek, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar’ ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik, Macron’un sömürgeciliğe devam ettiğini belirterek, ‘’Cumhurbaşkanımız da mazlum halkların çıkarlarını savunmaya, barışı korumaya ve sömürgecilerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Mesele bundan ibarettir" dedi.