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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan algı operasyonuna tepki göstererek, CHP yönetiminin iftira siyasetine başvurduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 20:34:00 - 2021-02-21 21:05:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan linç kampanyasına tepki gösterdi. 

İşte Çelik'in o açıklamaları:

CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak’a saldırmaya devam ediyorlar.

CHP’nin Sn Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

CHP adına konuşanları hergün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak “temiz siyaset”e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir.

Ne olmuştu?

CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı.

Berat Albayrak, rezervlerin buhar olduğuna yönelik çirkin iftira kampanyalarına karşı harekete geçti ve mesnetsiz iddialara ilişkin tazminat davası açtı.

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