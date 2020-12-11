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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB kararına ilişkin açıklama
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB kararına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:17:00 - 2020-12-11 16:21:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB kararına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını kararlılıkla korunmaya devam edeceğiz. AB’nin bu konuda oynayabileceği yegâne rol, yaptırım dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir. AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır.

Türkiye ve AB’nin ortak çıkarları ve potansiyel işbirliği alanları çok geniştir. Yunanistan ve GKRY’nin maksimalist talepleri ikili ilişkileri zehirliyor ve pozitif gündem meydana getirilemesini engelliyor. AB bu tutuma esir olmamalıdır.

Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez.

Cumhurbaşkanımız defalarca AB’yi adil ve hakkaniyetli siyasete davet etmiştir. Buna karşın AB liderlerince Cumhurbaşkanımıza başbakanlığı döneminden beri ifade edilen taahhütler yerine getirilmemiştir. Aynı şekilde AB 18 Mart mutabakatı ile ilgili sözlerini de tutmamıştır.

AB gerçek bir vizyonla hareket etmelidir. Türkiye’ye verdiği sözleri tutmalıdır. Taahhütlerini yerine getirmelidir. Türkiye’ye karşı yaptırım dili değil işbirliği dili kullanmalıdır. Gerçek bir Avrupa’nın geleceğinin kilidinin Türkiye olduğunu anlamalıdır.

Ayrıntılar geliyor..

 

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