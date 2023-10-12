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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sivilleri hedef alan bombalama durmalı
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sivilleri hedef alan bombalama durmalı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:39:00 - 2023-10-12 17:13:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sivilleri hedef alan bombalama durmalı

AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sivilleri hedef alan bombalama durmalı' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gazze'deki görüntü hepimiz açısından üzüntü vericidir. Üzüntü verici olduğu gibi bundan sonra nereye gideceği de kaygı vericidir. Sivillerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasi çalışması içinde. Cumhurbaşkanımızın tavrını herkesin desteklemesini bekliyoruz.

* Her türlü ve her iki taraftan sivil kayıpları kabul etmiyoruz.

* Gazze ağır bir şekilde bombalanıyor. İsrail'de de sivillerin kaybı oldu. Kudüs'te ve başka yerlerde gerçekleşen saldırılara karşı çıkıyorsa aynı şekilde Filistin'deki saldırıya da karşı çıkıyoruz. Bütün tabloyu doğuran şey 67 sınırlarındaki iki devletli çözüm hayata geçmemiştir.
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* Barış için diplomasi ortaya koymak şu an için zor.

* Şiddet ve karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi ateşe açacak gelişmeler olabilir. Şam'a saldırı haberi gelmiştir. Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir. Kışkırtıcı açıklamalardan herkesin kaçınması gerekir.

* Sivilleri hedef alan bombalama durmalı.

* Suyun kesilmesi insanlık vicdanına aykırıdır. Herhangi bir şekilde meşru gösterilemez.

* Burada yıllardır devam eden kısır döngü korkarız daha ileri gidecektir. Gelinen nokta, ilk yapılan açıklamalar vahim olayların ortaya çıkacağını gösteriyor. Hedef gözetmeksizin yapılan bombalamaların durması gerek. Gazze'nin bu şekilde kuşatılması hukuka aykırıdır. İnsan haklarına aykıdırıdır ve asala kabul edilemez. Bazı odakların biz filistin'e desteği kestik yaklaşımı doğru değil, ilkeldir. AB tarafından yapılan açıklamada biz insani yardımı değil kalkınma yardımını kestik açıklaması yapılıyor bu da yanlış. Topyekûn filistin halkını cezalandırmak yanlıştır. Gazze'ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır. Rusya Ukrayna savaşı ilk döneminde Rusya'nın belli yerlere elektrik vermediği iddia edilerek tüm dünya ayağa kalkmıştı. Gazze'de insanlık dışı muamele yapılıyor insanlara.

Refah sınır kapısının bombalanması da insanları topyekun mezara gömmek anlamına gelir. Ayrıca ikide bir bakanlar açıklama yapıyor, Gazze'ye tam kuşatma yapılacak diye. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Saldıranlarla mücadele edersiniz. Olay olur olmaz İsrail başbakanı tarafından haritaları değiştireceğiz açıklaması yapılmış bu şekildeki hedef yanlıştır. Burada egemen devlet olarak herkes kendisine saldırana karşılık verir. On yıllardır çözümsüz kalmış, nesillerin yok olduğu süreçte bir günde ortaya çıkan bir mesele değildir bu. Haritayı değiştirmekten bahsetmek şu anda yapılacak en basiretsiz eylemdir. BM üyesi devlet kendisine saldırı yapıldığında hukuk içinde savunma hakkına sahiptir. Ancak orantılı şekilde olmalıdır. Bütün Filistin halkına dönük, sivillerin hayatını kaybetmesine dönük şiddete dönüşürse bu söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yol haritasına herkesin destek vermesi gerekir. Adil barışın hayata geçirilmesi, 67 sınırlarında Filistin devletinin hayata geçirilmesi çözümü sağlayacaktır.
* Filistin meselesi bir günde ortaya çıkmadı.

* Çözüm için bağımsız Filistin Devleti kurulmalıdır.

* Uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak? Gönderilen her uçak gemisi şiddet sürsün diyenlere yarar. Yapılması gereken barış perspektifi ortaya koymaktır.

* Irak ve Suriye'ye yapılan operasyonlar dünyanın en meşru operasyonlarıdır.

* KKTC'de Piler-Yiğitler yolu konusunda BM ile bir uzlaşı sağlandı.

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