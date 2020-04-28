AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs için tarih verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik sözlerine tepki gösteren Sözcü Çelik, ''Açıklama metni tam bir faşist zihniyet ürünüdür'' dedi.

Konu ile ilgili Çelik, ''Çok metin gördüm, çok anti demokratik metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı metin kadar çirkin, islamofobik bir açıklama görmedim. Baronun açıklaması tam bir faşist metindir'' ifadelerini de ekledi.

''Türkiye'nin tünelden çıktığı ışığa çıktığı günleri göreceğiz inşallah. Corona virüse karşı Türkiye'nin verdiği mücadele dünyaya örnek niteliğindedir. 27 Nisan Türk siyasi tarihi açısından sıradan bir gün değildir. Demokrasinin vesayete karşı en net karşı duruşudur''

Normalleşme açıklaması

Türkiye'nin ne zaman normalleşme yönünde adım atacağına yönelik soruya cevap veren Çelik, ''Tedbirlere ne kadar uyarsak normalleşme o kadar kolay olacak. Tedbirlere son derece uyarsak mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır'' ifadelerini kullandı.

"65 yaş üzeri vatandaşlarımızın..."

Sokağa çıkma yasağı kararlarının, vatandaşların sokakta herhangi bir hastalıkla karşı karşıya kalmasını engelleme çabası olduğunu belirten Çelik,"Yani vatandaşımızı korumak için bunlar yapılıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın özellikle yaşları itibariyle bu salgın karşısında daha kırılgan olduklarına dair bilim adamlarını ortaya koyduğu veriler ile belirli bir yaş grubunun altındakilerin bulaştırma konusundaki hareketliliği ile ilgili bilim adamlarının tavsiyeleri doğrultusunda bu kararları alıyoruz. Buna yasak demek yanlış olur" dedi.