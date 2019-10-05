AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'ndan açıklamalarda bulunan Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Terör kaynağında kurutulacak"

Terörle mücadele konusunda 3 prensipten asla vazgeçilmeyecek. Mücadele kesintisiz verilecek. Hiçbir alanda boşluk bırakılmayacak. İkincisi terörü kaynağında kurutmak.

Yargı paketi

Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz.

Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.

"İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak"

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."

Uyuşturucu ile mücadele

Çok kapsamlı müzakereler yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz. Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.

Trafik güvenliği

Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik.

Göç meselesi

Kamp toplantısında göç konusunu tartıştık. Deprem konusunda alt yapı çalışmaları gözden geçirildi. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı.

Maalesef yine ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yükselen radikalizmden etrafımızdaki birçok gelişmeye ilişkin değerlendirmelerimiz oldu.

Bu müzakerelerde dünyadaki yeni gelişen dinamiklerin hepsinin farkında olan bir grubuz.

Afganistan ile ilgili olarak 9 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz.