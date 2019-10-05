0553 313 94 23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'ndan açıklamalarda bulunan Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Terör kaynağında kurutulacak"

Terörle mücadele konusunda 3 prensipten asla vazgeçilmeyecek. Mücadele kesintisiz verilecek. Hiçbir alanda boşluk bırakılmayacak. İkincisi terörü kaynağında kurutmak.

Yargı paketi

Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz.

Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.

"İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak"

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."

Uyuşturucu ile mücadele

Çok kapsamlı müzakereler yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz. Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.

Trafik güvenliği

Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik.

Göç meselesi

Kamp toplantısında göç konusunu tartıştık. Deprem konusunda alt yapı çalışmaları gözden geçirildi. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı.

Maalesef yine ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yükselen radikalizmden etrafımızdaki birçok gelişmeye ilişkin değerlendirmelerimiz oldu.

Bu müzakerelerde dünyadaki yeni gelişen dinamiklerin hepsinin farkında olan bir grubuz.

Afganistan ile ilgili olarak 9 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:49
  1. Ömer çelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
    1. Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
    2. Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
    3. 1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak..
    4. KHK'lılarla yapılan toplantıya baskın..
    5. ABD medyasından dikkat çeken Su-35..
    6. İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Ekim..
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    8. Yargıtay, gelin ile kaynananın aynı..
    9. Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1..
    10. İstanbul için bir uyarı daha! Saat..
    11. Nusaybin'de hain saldırı!
    12. HDP ve PKK'dan Diyarbakır'daki anne ve..
    13. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı..
    14. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
    15. İran resmen duyurdu: Mutlaka..
    16. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
    17. Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!
    18. Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den..
    19. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk..
    20. AK Partili belediye Ahmet Şimşirgil'in..
    21. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
    22. Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
    23. 14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi
    24. Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye..
    25. Son dakika deprem! Korkutan bir deprem..
    26. Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk..
    27. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat..
    28. Muhalifler ilk kez tek çatı altında..
    29. Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü..
    30. AFAD açıkladı: 4.3'lük bir deprem..
    Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu!
    Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu!
    Memura ek zam! İşte oranlar
    Memura ek zam! İşte oranlar
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
    İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
    Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi