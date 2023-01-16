AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HÜDA PAR sorusunu cevapladı! Cumhur İttifakı'na katıldı mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasının ardından muhabir Çelik'e, "HÜDA PAR ile görüşme süreci ne aşamadadır? Diğer partilerle ittifakın genişlemesi bağlamında görüşmeler söz konusu mudur?" sorularını yöneltti.

Çelik'in HÜDA PAR ile ilgili açıklaması şöyle:

"Cumhur İttifakı milletimiz için milletimizin geleceği için ortaya çıkmış bir iradedir. Milletimizin her kesimine ulaşmak için bu gayret sürmektedir. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Devlet Bahçeli açıklamalarını bu yönde yapmışlardır. HÜDAPAR ile dediğiniz görüşme evet gerçekleşti. Arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmeye devam ediyorlar. İş birliği imkanları neler olabilir. Ne gibi sonuçlara ulaşıp güç birliği yapılabilir. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Henüz sonuçlanmış bir aşamada değiliz. Bu aşamaya geldiğimizde de ben size gereke açıklamayı yaparım. Şu anda görüşmeler gayet olumlu, kendi seyri içerisinde devam etmektedir."