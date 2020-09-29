  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan ateşkesi ihlal etti
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırım vari bir saldırıda bulundu." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:33:00 - 2020-09-29 19:09:23
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelere yönelik Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Çelik, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırım vari bir saldırıda bulundu." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında satırbaşları:

Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir; Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır.

Ermenistan'ın bu sivil yerlere saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihmalidir. Eğer bir yerde saldırgan varsa taraflara itidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuyoruz.

"Ermenistan orada işgalcidir"

Ermenistan orada işgalcidir. Azerbaycan topraklarını acil terk etmelidir. Ermenistan saldırgandır, barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Yeterli bir tepkinin ortaya çıkmamasının yanında Minsk grubunu da ele almak gerekiyor. Minsk 3'lüsü diye referans veriliyor ama çözdüğü tek kalem yoktur.

Detaylar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Ahmet Hakan, Kim Kardashian’ı Erdoğan’ın o sözüyle vurdu
Gündem

Ahmet Hakan, Kim Kardashian’ı Erdoğan’ın o sözüyle vurdu

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan Ermeni asıllı Kim Kardashian’a tepki gösterdi...
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ay..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay