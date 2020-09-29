AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelere yönelik Azerbaycan ordusunun başlattığı harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Çelik, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizle kendi kaderimizin aynı gördüğümüzün kanıtıdır. Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Köylere soykırım vari bir saldırıda bulundu." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında satırbaşları:

Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir; Türkiye, Azerbaycan'ın her zaman yanındadır.

Ermenistan'ın bu sivil yerlere saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihmalidir. Eğer bir yerde saldırgan varsa taraflara itidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuyoruz.

"Ermenistan orada işgalcidir"

Ermenistan orada işgalcidir. Azerbaycan topraklarını acil terk etmelidir. Ermenistan saldırgandır, barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Yeterli bir tepkinin ortaya çıkmamasının yanında Minsk grubunu da ele almak gerekiyor. Minsk 3'lüsü diye referans veriliyor ama çözdüğü tek kalem yoktur.

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