AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Erbaş takdir edilecek bir ilim adamıdır

Yeni Akit Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı’nın, yazar Kadir Mısıroğlu’na ziyaretine ilişkin eleştirilere “Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz” dedi. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları cevaplayan Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ziyaretine ilişkin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ettiği bir ilim adamı ve yönetici olduğunu söyledi. Çelik, “Bu tartışmalar neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşünün kamuoyuyla paylaşılmasını istemiştir” dedi. Erbaş’ın FETÖ ve PKK terör örgütüne karşı, gençlerin bunların sapkın ideolojilerinden korunması, milletin sahih İslam anlayışıyla daha yoğun şekilde buluşturulması konusunda son derece gayretli bir ilim adamı ve yönetici olduğunu ifade eden Çelik; Erbaş’ın, Erdoğan tarafından da takdir gördüğünü kaydetti. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

FETÖ ve PKK’nın hedefinde

“Bu çalışmaları sebebiyle FETÖ ve PKK terör örgütü gibi birtakım terör örgütlerinin de hedefindedir. Geldiği günden beri ortaya koyduğu çalışmalar, hükümet tarafından takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten siyasi sonuçlar çıkarmaya, ideolojik tartışma yapmaya başlarsak bunun sonu gelmez. Kendisi de ifade etti. Buraya gidildiğinde resimler aile tarafından çekiliyor, paylaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanı’nın bu kıyafeti söz konusu ediliyor. Diyanet İşleri Başkanımızın zaten kıyafeti bellidir. O kıyafetle ziyaretlerini yapıyor. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Pek çok siyasetçi siyasi sebeplerle de insani sebeplerle de ziyaret yapıyor. Eğer insani sebeple yaptığımız ziyaretleri illa siyasi bir formata oturtmaya kalkarsak kimse kimseyi kendi düşüncesiyle bire bir uyuşan kimse haricinde ziyaret edemez hale gelir. Dolayısıyla insani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz.”

MEB’in andımız dilekçesi kadük

“Öğrenci Andı” ile ilgili MEB’in dilekçesindeki tepki çeken ifadelere ilişkin de konuşan Çelik, şöyle devam etti: “Bu AK Parti’nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesini de karşılamamaktadır. Milletimizin kendi çağdaşı olan milletlere göre, geç milletleşme sürecine girdiğine katılmıyoruz. Tarihsel ve ahlaki olarak bir hatadır. Sayın Bakanımız tarafından kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Aslında bunun verilmesi gerekirdi. Oradaki avukatlar tarafından bu paragraf ekleniyor. Bürokratlar da hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Bu bürokratlar da görevden alınmıştır.”

Bahçeli’nin eleştirisi doğru

Çelik, şunları söyledi: “Bu sadece bir propaganda ve duygusal bir yaklaşım değildir. Milletimiz hesaba katılmadan dünya tarihinin yazılması mümkün değildir. Çeşitli ulus devlet teorilerini millet diye değiştirerek başka coğrafyalarda üretilmiş kavramları son derece yüzeysel şekilde milletimizin değerlendirmesine dönük bir yaklaşım olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu hadise fark edildiği andan itibaren harekete geçilmiştir. Bizzat Sayın Bakanımız rahatsızlığını ifade etmiştir. Sayın Bahçeli’nin de eleştirisinin doğru olduğunu ifade ediyorum. O bölüm çıkarılacak dilekçeden ve temyiz süreci devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmamız son derece önemlidir.”

CHP umutsuz hastalık!

Çelik, Türkçe ezan tartışmasına ilişkin şunları dile getirdi: “CHP, ezana saldıran bu şahsı disipline sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Ezan ile kavgalı olmak yanlış bir ruh halidir. Bazı hastalıklar genetik oluyor ve tedavisi yok. CHP’nin, bu şahsa karşı olması Türkiye’nin geldiği nokta açısından anlamlıdır. Ama neden bu tartışmalar hep CHP’den türüyor? Neden millet ile kavga eden bir ideolojinin peşinden koşmaktadırlar?” dedi.

Türkiye, Libya halkının yanında

İtalya’daki Libya konferansından Türkiye’nin çekilmesini de değerlendiren Çelik, şöyle konuştu: “Libya’nın daha az müdahaleye ihtiyacı var. Cesaretlendirilmesi lazım. Türkiye gibi bir merkez aktör olmadan gizli gayri resmi bir toplantı yapılmıştır. Türkiye, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek çekilmiştir. Libya’yı daha da bölecek organizasyon içinde görünüyorlar. İtalya’nın ev sahipliğini istismar etmişlerdir. Türkiye, Libya halkının yanında olduğunu göstermek için bu masadan çekilmiştir.”