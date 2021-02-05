AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En büyük kötülük çetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.

Çelik'in paylaşımları şöyle:

Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi.Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. "Kötülük çetesi"nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...

Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.

Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.