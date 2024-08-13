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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

Yeniakit Publisher
2024-08-13 21:24:00 - 2024-08-13 21:28:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını hedef aldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." ifadelerini kullandı.

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