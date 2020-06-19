AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "merhamet ve sevgi" paylaşımı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var." paylaşımında bulundu.

Twitter hesabından bir polisin montuyla yaralanan köpeğin üzerine örttüğü resmi paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Yağmurda ıslanmasın diye yaralanan köpeğin üzerine kendi montunu örten polis kardeşim, merhamet ve sevgi olmazsa bu dünya ne işe yarar, ne güzel gösterdin. Merhamet ve sevgi, bu dünyadaki kader arkadaşlarımız hayvanları, bitkiyi ve doğayı da sarar. İnsan ve diğerleri yok. Hepimiz var. Onlar rakibimiz değil, yağmurda ıslanmasın diye üzerilerini örtmemiz gereken kader arkadaşlarımız."