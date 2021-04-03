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Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:56:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65'inci yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak var oldu ve var olmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gasp edemeyecektir.”

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