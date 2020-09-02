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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki:

"Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:53:55 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Rum yönetiminin Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasbedemez.

Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır, hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."

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