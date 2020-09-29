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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir."
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir."

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:24:37 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir."
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