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Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmektir.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:05:14 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar" dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yassıada rejimi katliam rejimidir. Demokrasiyi felç etme örgütünün inandığı tek rejim ’Yassıada rejimi’dir demiştik. Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve cumhuriyetin safıdır. Meclisin iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete ’rejim’ demeye başladılar, sonra antidemokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldırıyor. Şimdi ’Yassıada rejimi’ne özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.


"Cumhurbaşkanlığı makamına karşı antidemokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar" diyen Çelik, şöyle devam etti:


"Demokrasimiz ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle baş başa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı antidemokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. ’Yassıada rejimi’ bir daha asla bu topraklarda varolamayacak."

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