AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'deki süreci yakından takip etmeye devam ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir aydan az bir süre içinde Yunanistan'ı 2 kez ziyaret ettiğini ifade eden Çelik, bu durumun ABD'nin bu meselelerde tarafsız duruşuna gölge düşüren bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Pompeo'nun Kıbrıs Adası'nı ziyaretinde Rum kesimini ziyaret ettiğini ama Türkiye tarafını teamüllere aykırı biçimde ziyaret etmediğini anımsatan Çelik, bu durumun da tarafsızlığa gölge düşürdüğünü aktardı.

Çelik, Türkiye'nin çok yönlü bir diplomasiye açık olduğunu defalarca ifade ettiklerini, sadece son 1-2 hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başkanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve pek çok liderle Türkiye'nin pozisyonunu anlatmak üzere görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

"ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez." diyen Çelik, ABD'nin dengeli politikasına yeniden dönmesi gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

- "Masada istemiyorlarsa sahada çözeriz"

Tek taraflı olarak Rum kesiminin ziyaret edilmesinin Rum tarafının çözümsüzlük konusunda teşvik edilmesi anlamına geldiğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pompeo'nun sadece Yunanistan'a destek açıklayan yaklaşımları kurulan diplomasi masalarında karşımızdakilerin yanlış şekilde yönlendirilmesi anlamına gelir. Yanlış yönlendirmelerin etkilerini de Yunanistan'da görüyoruz. Her gün bir dayatmada bulunurken, her gün bir ön şart sürerken bütün bunlar yokmuş gibisinden Türkiye'ye birtakım şartlar önermeye kalkıyorlar. Türkiye her halükarda bir müzakere, diploması devletidir. Masada istiyorlarsa sorunları masada çözeriz, masada istemiyorlarsa sahada çözeriz. Bu, hak ve menfaatlerimizi koruma konusundaki kararlığımızdan herhangi bir şekilde vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Türkiye muhatapları için en güvenilir müzakere ve diploması devletidir ama sahada tercih ediyorlarsa o konuda da Türkiye'nin kararlılığıyla herhangi bir şekilde kimsenin boy ölçüşmesi mümkün olmayacaktır."

- Teknoloji üretimi

Çelik, yapay zeka ve teknolojinin geldiği noktanın yepyeni bir döneme geçildiğini gösterdiğini ifade etti.

Teknoloji ve oluşturduğu ekonomik değerin dünyada hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Çelik, "Türkiye'nin hedeflerine ulaşması bakımından bu alanı çok iyi takip etmesi gerekiyor. Genç kardeşlerimizi bu alanla buluşturmak son derece önemli. Bu bakımdan milli teknoloji hamlesi olarak adlandırdığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin yüksek katma değerli ve kritik teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak geliştirmesi ve yerli imkanlarla hayata geçirmesini bir bir sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'in gençlerin teknolojiyle buluşması ve deneyap süreçleriye kendi projelerini hayata geçirmeleri açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparkların artmasını hassasiyetle takip ettiklerini anlatan Çelik, sayısı 85'e ulaşan teknoparklarda 8 binin üzerinde firmanın faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.

Çelik, bütün bu alanlardaki gelişmelerin Türkiye'nin geleceği ve oyun değiştirici bir ülke vasfını koruması açılarından son derece önemli olduğunu ifade etti.

- Çin baskısı altındaki Uygur Türkleri

Sözcü Çelik, dünyadaki gelişmelere bakarken insan hakları ihlallerinin söz konusu olduğu coğrafyaları da gözden geçirdiklerini bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa dönük politika ve uygulamalarının kuşkusuz her zaman gündemlerinde olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"İnsan hakları ve inanç özgürlüğü açısından bu konuyu çok yakından takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Çin'in 2017 yılında yürürlüğe koyduğu Aşırılıkla Mücadele Yönetmeliği, Uygur Türkleri ve Müslüman azınlıklara dönük son derece olumsuz uygulamalara sahip. Keyfi sorgulamalar, tutuklamalar, dini özgürlüklerin kısıtlanması, zorunlu Çince öğretimi, 1 milyondan fazla Uygur Türk'ünün eğitim kamplarında alıkonulması, Uygur ailelerinin Han kökenli Çinlilerle aynı çatı altında yaşamaya zorlanmaları gibi gündem konuları herkes tarafından takip ediliyor. Birlemiş Milletler'in ve birçok kurumun ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması yönündeki raporları bu konuda son derece kaygı duymamızı gerektiren bir takım tespitlere sahip."

Çelik, Türkiye olarak Uygur Türkleri ile dini etnik ve kültürel çok güçlü bağlara sahip olduklarını anımsattı.

Uygur Türklerinin durumuyla yakından ilgilendiklerini anlatan Çelik, "Türkiye, Uygur Türklerinin ve Sincan bölgesindeki diğer Müslüman azınlıkların insan haklarına, inanç hürriyetlerine saygı gösterilmesini, buradaki kampların kapatılmasını sürekli olarak Çin makamlarına bildiriyor. Bizim bu konudaki tek arzumuz Uygur Türklerinin Çin'de refah ve huzur içerisinde yaşamalarıdır, Çin'in gelişimine Çin toplumunun barışına, refahına, güvenliğine eşit vatandaşlar olarak katkı sağlamalarıdır." diye konuştu.

Çelik, Uygur meselesinin şeffaflık ve iş birliği içerisinde ele alınmasını arzu ettiklerini, bu çağrıları Çin tarafına da ilettiklerini vurguladı.

- "Teröristlerle masumlar arasında ayrım yapılması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin tarafı ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu defalarca gündeme getirdiğine dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplantılarda Uygur meselesindeki hassasiyetimizi her zaman kayda geçiriyoruz. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Türkiye tek Çin politikasını destekliyor. Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne tabii ki saygı gösteriyoruz. Çin'in terörle mücadele hakkına saygı gösteriyoruz fakat Uygur Türklerinin karşı karşıya olduğu muameleler bu bağlamda değerlendirilemez. Teröristlerle masumlar arasında çok ciddi bir ayrımın yapılması gerekiyor. Uygur Türklerinin haklarına saygı gösterilmesi konusundaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda da Çin tarafıyla açık bir dille iş birliği içerisinde bu meselenin çözümü konusundaki çalışmalarımız, diyaloglarımız sürecek."

(Sürecek)