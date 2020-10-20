Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü dünyaya net mesaj vermiştir!

Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türklerinin, büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: “KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Tatar’ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.”