  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü dünyaya net mesaj vermiştir!
Siyaset

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü dünyaya net mesaj vermiştir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ersin Tatar’ın KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, “Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkünün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:05:00 -
Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü dünyaya net mesaj vermiştir!

Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türklerinin, büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: “KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Tatar’ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay