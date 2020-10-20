Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü dünyaya net mesaj vermiştir!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ersin Tatar’ın KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, “Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkünün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır” dedi.
Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türklerinin, büyük bir demokratik olgunluk gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: “KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür. Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Tatar’ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.”