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Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu’nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan baş

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu’nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:32:13 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu’nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan baş

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaboğlu’nun Ayasofya açıklaması) Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi."

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