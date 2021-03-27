  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz'
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz'

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:27:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut'tan gündemi altüst edecek açıklama: Dabbetül-arz geldi
Gündem

Mehmet Ali Bulut'tan gündemi altüst edecek açıklama: Dabbetül-arz geldi

Yazar Mehmet Ali Bulut, küresel güçlerin yeni bir planı olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Yiğit Bulut açıkladı! Dolar alacaklar dikkat
Ekonomi

Yiğit Bulut açıkladı! Dolar alacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolarizasyon kabuğunun çatladığını belirterek, "Pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 mi..
Bölgenin kaderini Türkiye belirleyecek! Eğer bu savaş biterse...
Gündem

Bölgenin kaderini Türkiye belirleyecek! Eğer bu savaş biterse...

Türkiye'nin Afganistan'da arabulucu olması ülkede yaşanan kısır döngünün sonlanması anlamına gelebilir. Türkiye, eğer bu kördüğümü çözerse h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay