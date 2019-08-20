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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları içinde halka hizmet etmesidir."

20 Ağustos 2019 Salı 15:49
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları içinde halka hizmet etmesidir."
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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:49
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