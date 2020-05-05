AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyo
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bunları iyi tanırız.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ’saray rejimi’ diyenlerin rejim tartışmasıyla varmak istediği yer ’Yassıada zihniyeti’ni hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar."