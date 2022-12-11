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Gündem AK Parti son noktayı koydu! "Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak"
Gündem

AK Parti son noktayı koydu! "Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, milyonların beklediği asgari ücret konusunda son noktayı koydu. Başoğlu, asgari ücret artışının enflasyon oranının üzerinde olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 12:32:00 - 2022-12-11 13:06:56
AK Parti son noktayı koydu! "Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtlıyor. Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRET VE EYT'TE SON DURUM

EYT ile ilgili çalışmalarımızı neticelendiriyoruz. Gelen taleplerin bizzat Çalışma Bakanı'na verilmesine vesile olduk. Hem işçilerin hem işverenlerin kanaatleri toparlanmış ve çok yakın bir zamanda, Aralık sonu veya en kötü ihtimalle Ocak başında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li çalışanlarımızın durumları için adımlarımızı atmış olacağız.

Enflasyonun üzerinde olacak

Aynı zamanda 2023 asgari ücretiyle ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İşçi kardeşlerimize enflasyonun üzerinde bir düzenlemeyi asgari ücrette yapacağız.

Altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi

Bu bir parlamenter sistemi değil, yarı başkanlık sistemi. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı, parlamentodan seçilir ve daha sembolik olur. Çift başlı bir yürütme vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem; adı üzerinde bir eksikliği ortaya koyuyor. Parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiğinden hareketle, başına güçlendirilmiş koyarak eksikliğini ortaya koyuyor. Bu tam bir ucube sistem önerisi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zaten yürütmeyi güçlendirmiş durumda.

 Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, diğerleri de yanlış iliklenir. Yapmış oldukları teklif, bir kaos teklifi. Milletle alay etme teklifi.

5
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Yorumlar

Göksen Merey

hangi enflasyonun çarşı pazar mı Tüik mi?

Ozaman?

Ozaman 4.000 nin uc kayi 12.000 tl mi olacak?
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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