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Siyaset AK Parti son anket sonuçlarını açıkladı! Millet İttifakı'na büyük şok
Siyaset

AK Parti son anket sonuçlarını açıkladı! Millet İttifakı'na büyük şok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin yaptırdığı son anket çalışmalarına ilişkin kritik verileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 16:50:00 - 2021-06-06 16:52:02
AK Parti son anket sonuçlarını açıkladı! Millet İttifakı'na büyük şok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Diğer muhalefet partilerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti, ikinci parti ile arasındaki fark neredeyse yarı yarıya bir şekilde Türkiye’de açık ara birinci parti olarak çıkıyor. Siyasal şartlar bakımından erken seçimi doğuracak hiçbir neden görünmüyor" dedi.

İşte Numan Kurtulmuş'un o açıklamaları:

"Muhalefet bir demokraside her zaman erken seçim isteyebilir çünkü muhalefetin iktidara gelmesi için sandığın önüne gelmesi lazım. Ama sonuçta erken seçim olabilmesi için iki temel kuralın olması lazım. Bunlardan bir tanesi siyasi atmosferin buna müsait olması lazım. Yani mevcut hükümetin ülkeyi yönetemez durumda olması lazım, ciddi başarısızlıklar içinde olması lazım, halk desteğinin ortadan kalkmış olması lazım. Diğer muhalefet partilerinin yaptığı kamuoyu araştırmalarında bile AK Parti, ikinci parti ile arasındaki fark neredeyse yarı yarıya bir şekilde Türkiye’de açık ara birinci parti olarak çıkıyor. Siyasal şartlar bakımından erken seçimi doğuracak hiçbir neden görünmüyor."

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Yorumlar

Emekli

Neden seçime gitmiyoruz i2,5 yıl daha ekonomiyi düzeltmek için zamanımız olur
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Mehmet

Nasilsaniz oyle yonetilirsiniz.Demekki cemaatler mideye devam diyor
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